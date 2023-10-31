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Запыленность воздуха в Азербайджане будет наблюдаться еще два дня

Запыленность воздуха в Азербайджане будет наблюдаться еще два дня Наблюдаемое повышение концентрации пыли в воздухе связано с трансграничным переносом пыльных воздушных масс на территорию республики и носит временный характер.
Экология
31 октября 2023 г. 17:57
Запыленность воздуха в Азербайджане будет наблюдаться еще два дня

Наблюдаемое повышение концентрации пыли в воздухе связано с трансграничным переносом пыльных воздушных масс на территорию республики и носит временный характер.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, превышение количества пыли в воздухе жители страны будут наблюдать еще два дня.

В министерстве отметили, что сегодня в течение дня концентрация дисперсных частиц пыли в воздухе Баку превышала норму в 1,3 раза, оксида углерода в 1,5 раза, оксида азота в 1,3.

Уровень содержания вредных частиц в воздухе превысил допустимую норму и в городе Сумгайыте: в 1,2 раза - дисперсных частиц пыли, в 1,3 раза - оксида углерода.

Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется ежедневно с помощью автоматических станций в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку и городах Сумгайыт и Гянджа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda müşahidə olunan tozlu hava iki gün davam edəcək

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