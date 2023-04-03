Запрещен промышленный лов рыбы во внутренних водоемах

В связи с сезоном нереста рыбы с 1 апреля вступил в силу мораторий на промышленный лов рыбы в реке Кура, озере Сарысу, Мингячевирском, Аразском, Еникендском водохранилищах.

В связи с сезоном нереста рыбы с 1 апреля вступил в силу мораторий на промышленный лов рыбы в реке Кура, озере Сарысу, Мингячевирском, Аразском, Еникендском водохранилищах.

Как сообщил Report начальник Службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев, мораторий на промышленный лов рыбы и других биоресурсов продлится до 1 сентября.

По словам начальника службы, мораторий не распространяется на мелиоративные коллекторы.

Ф.Алиев призвал граждан соблюдать мораторий: "Занимающимся спортивным или любительским рыболовством могут заниматься рыболовством на установленных законом условиях".

Начальник службы отметил, что виновные в нарушении правил ловли рыб и других биоресурсов несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом.

Ф.Алиев также отметил, что совместно с управлением полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел регулярно проводятся контрольные мероприятия для предотвращения незаконной ловли рыб.