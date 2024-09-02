Замначальника службы: В августе температура воздуха в Азербайджане превыcила климатическую норму

В августе температура воздуха в отдельные дни превышала климатическую норму, при этом среднемесячная температура была на уровне 28,2 градуса тепла.

В августе температура воздуха в отдельные дни превышала климатическую норму, при этом среднемесячная температура была на уровне 28,2 градуса тепла.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

По ее словам, 5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована максимальная температура воздуха (39 градусов тепла), а 22-23 августа в Нахчыванской АР и Аранских районах температура воздуха повысилась до 40 градусов тепла.

"В августе в большинстве регионов наблюдались осадки. Наибольшее количество осадков выпало в Балакян-Шекинском регионе – 130% от месячной нормы, а 4 августа в селе Лаза Гусарского района выпал град", - сказала она.

По словам замначальника службы, в некоторые дни августа в соответствии с желтым и оранжевым уровнями погодной опасности в Баку и регионах наблюдался сильный ветер. Максимальная скорость ветра на Абшеронском полуострове составила 25 м/с, а в регионах - 23-28 м/с.