Замначальника службы: Гидрометеостанция в Ханкенди - единственная, уцелевшая в период оккупации

Гидрометеорологическая станция в Ханкенди - единственная станция, уцелевшая в период оккупации.

Гидрометеорологическая станция в Ханкенди - единственная станция, уцелевшая в период оккупации.

Как сообщает Report, об этом сказал замначальника Национальной службы гидрометеорологии Акбер Аскеров в ходе медиатура, организованного для журналистов в рамках заседания рабочей группы по экологическим вопросам в Ханкенди.

По его словам, станция была создана в 1898 году: "На оккупированных территориях было 9 метеорологических и 16 гидрологических станций, все они были разрушены. Это - единственная уцелевшая станция".

А.Аскеров отметил, что станция работает в автоматическом режиме: "Эта автоматическая метеостанция была произведена в США. Подобные станции имеются в нескольких районах Азербайджана, включая Лачын и Ходжалы. Данные с этих станций в режиме реального времени передаются в Ситуационный центр Национальной службы гидрометеорологии".

Замначальник службы добавил, что на этой станции можно измерять скорость и направление ветра, количество осадков, относительную влажность воздуха, атмосферное давление и температуру воздуха.

Аскеров также сообщил, что последнее наблюдение на этой станции в Ханкенди проводилось 19 сентября 2023 года в 12:00.