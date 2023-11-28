Замминистра: За время оккупации уничтожено более 54 тыс. гектаров лесных угодий

Азербайджан сталкивается с серьезными последствиями экологического террора, совершенного Арменией. За время оккупации было уничтожено более 54 тыс. гектаров лесных угодий. Ведутся работы по лесовосстановлению, устранению ущерба экосистеме.

Азербайджан сталкивается с серьезными последствиями экологического террора, совершенного Арменией. За время оккупации было уничтожено более 54 тыс. гектаров лесных угодий. Ведутся работы по лесовосстановлению, устранению ущерба экосистеме.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев во время выступления на панели, состоявшейся в рамках II международной технической конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики".

По его словам, уже начаты лесовосстановительные работы на очищенных от мин территориях в Зангиланском, Джебраильском, Физулинском районах: "Наша главная цель - проведение лесовосстановительных работ на более крупных территориях. Восстановление биоразнообразия в Губадлинском, Лачынском и других районах - длительный процесс. Для восстановления разрушенной экосистемы в Джебраильском районе в лес выпущены газели. По мере решения минной проблемы работы по увеличению видов фауны на соответствующих территориях будут расширены. Проведенные исследования показывают, что на освобожденных от оккупации территориях учинялись крупные пожары, поэтому на восстановление экосистемы потребуется время".