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Замминистра: За последние 30 лет наши водные ресурсы сократились на 15 процентов

Замминистра: За последние 30 лет наши водные ресурсы сократились на 15 процентов За последние сто лет температура в Азербайджане повысилась на 4,3 градуса. Таким образом, за 30 лет наши водные ресурсы сократились на 15 процентов, и Азербайджан также входит в число стран, испытывающих водный стресс.
Экология
2 ноября 2022 г. 13:13
Замминистра: За последние 30 лет наши водные ресурсы сократились на 15 процентов

За последние сто лет температура в Азербайджане повысилась на 4,3 градуса. Таким образом, за 30 лет наши водные ресурсы сократились на 15 процентов, и Азербайджан также входит в число стран, испытывающих водный стресс.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов во время выступления на конференции "Зеленая трансформация в Азербайджане", проводимой в рамках инициативы "Диалоги о ЦУР" ООН.

По его словам, уменьшение количества осадков заставляет Азербайджан в ближайшие годы предпринять более решительные шаги: "Изменение климата - одна из самых обсуждаемых актуальных проблем в мире. К сожалению, эта проблема не обошла стороной и Азербайджан. Здесь следует учитывать влияние таких факторов, как повышение температуры, истощение наших водных ресурсов, опустынивание, усиление эрозионных процессов, уменьшение количества осадков, увеличение количества ветреных дней".

Заместитель министра отметил, что за последние 15 лет лесные площади Азербайджана сократились на 12-15 процентов.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan's water resources have decreased by 15% in last 30 years
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Son 30 il ərzində su ehtiyatlarımız 15 faiz azalıb"

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