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Замминистра: Виновники пожара в Хачмазе должны быть наказаны

Замминистра: Виновники пожара в Хачмазе должны быть наказаны "Виновники пожара в Хачмазе должны быть наказаны".
Экология
12 июля 2022 г. 19:09
Замминистра: Виновники пожара в Хачмазе должны быть наказаны

"Виновники пожара в Хачмазе должны быть наказаны".

Как сообщает северное бюро Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Осматривая участки, где произошел пожар, В.Керимов отметил, что в связи с фактом сформирована соответствующая комиссия.

"В настоящее время устанавливается причина пожара и размер нанесенного ущерба. Чтобы восстановить такой лесной массив, потребуется 50 лет. Леса Самур-Ялама крайне значимы не только для нашей страны, но и для всего мира. Этот тип леса считается редким. На Южном Кавказе такие леса встречаются только в Азербайджане и Дагестане. Мы должны защитить наши леса для будущих поколений. Призываю граждан к бдительности, не поджигайте посевные участки, где убран урожай", - подчеркнул замминистра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir müavini: "Şimal bölgəsindəki yanğının günahkarları cəzalandırılmalıdır" 

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