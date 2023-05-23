Замминистра: В розовый список ”Красной книги" занесено более 50 видов флоры и 42 вида фауны

В розовый список ”Красной книги" занесено более 50 видов флоры и 42 вида фауны.

В розовый список ”Красной книги" занесено более 50 видов флоры и 42 вида фауны.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, в lll издании "Красной книги“ флора и фауна Нахчывана описана более подробно.

В.Керимов сказал, что III издание "Красной книги" было отпечатана в Турции: "В книге есть два списка: основной и розовый. Розовый список от основного отличается тем, что виды флоры и фауны, включенные в этот список не охраняются. Более 50 видов флоры и 42 вида фауны добавлены в розовый список”.

Отметим, что в III издании "Красной книги", опубликованной в II томах, содержатся 241 редкий, находящийся под угрозой исчезновения вид фауны и 460 видов флоры. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды из Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов также были изучены и включены в III издание.