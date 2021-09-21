Замминистра: В период оккупации 52 месторождения были использованы и разграблены

"В период оккупации ситуация с эксплуатацией залежей минерального сырья была плачевнее. В этом регионе до 90-х годов прошлого века были обнаружены и внесены на баланс государства 167 месторождений полезных ископаемых".

"В период оккупации ситуация с эксплуатацией залежей минерального сырья была плачевнее. В этом регионе до 90-х годов прошлого века были обнаружены и внесены на баланс государства 167 месторождений полезных ископаемых".

Как передает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов сказал на брифинге на тему "Ситуация с окружающей средой и природными ресурсами в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономическом районах Азербайджана".

Замминистра отметил, что за период оккупации эксплуатировались и были разграблены 52 месторождения (включая месторождения золота, серебра, меди, ртути, различных строительных материалов, подземных пресных вод и термальных минеральных вод), стоимость которых оценивается в миллиарды долларов.

Он добавил, что долгие годы невозможно было получить информацию о ситуации в связи с находящимися вне экологического контроля 4 трансграничными реками, пролегающими между Азербайджаном и Арменией – Араз, Баситчай, Баргюшадчай и Охчучай: "Проводимые сейчас мониторинги показывают, что эти реки чрезмерно загрязнены тяжелыми металлами".

В. Керимов отметил, что в частности, Охчучай постоянно загрязняется неочищенными производственными водами, сливаемыми Зангезурским медно-молибденовым и Гафанским меднорудобрабатывающим комбинатами, расположенными на территории Армении, а также бытовыми сточными водами, образующимися в городах Гафан и Каджаран.