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Замминистра: В некоторых регионах за сутки выпадает трехмесячная норма осадков

Замминистра: В некоторых регионах за сутки выпадает трехмесячная норма осадков В некоторых регионах за сутки выпадает трехмесячная норма осадков.
Экология
18 сентября 2023 г. 10:57
Замминистра: В некоторых регионах за сутки выпадает трехмесячная норма осадков

В некоторых регионах за сутки выпадает трехмесячная норма осадков.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева во время выступления на региональном семинаре.

По ее словам, многие люди думают, что после выпадения обильных осадков проблема нехватки воды решается: "Если в некоторых регионах за сутки выпадает трехмесячная норма осадков, то в 28-35 районах не выпадает даже 11% от нормы. Эти климатические проблемы оказывают влияние и на растения. Другими словами, создаются условия для распространения вредителей".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Bəzi bölgələrdə bir gün ərzində 3 aylıq norma miqdarında yağıntı düşür"

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