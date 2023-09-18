Замминистра: В некоторых регионах за сутки выпадает трехмесячная норма осадков

В некоторых регионах за сутки выпадает трехмесячная норма осадков.

В некоторых регионах за сутки выпадает трехмесячная норма осадков.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева во время выступления на региональном семинаре.

По ее словам, многие люди думают, что после выпадения обильных осадков проблема нехватки воды решается: "Если в некоторых регионах за сутки выпадает трехмесячная норма осадков, то в 28-35 районах не выпадает даже 11% от нормы. Эти климатические проблемы оказывают влияние и на растения. Другими словами, создаются условия для распространения вредителей".