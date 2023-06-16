Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет

В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет.
Об этом Report сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По ее словам, в последнее время мы ощущаем рост опасных атмосферных явлений в повседневной жизни: "Согласно многолетним статистическим данным, в этом году было зафиксировано самое большое количество паводков за последние 57 лет. В этом году уже произошло 45 паводков, что превышает прошлогодний рекорд (в 2022 году наблюдалось 43 паводка). За последние 10 лет в июне в среднем регистрировалось от 3 до 9 случаев разлива рек, в прошлом году таких случаев было 18, а в этом году за 15 дней июня произошло 26 таких случаев".
Заместитель министра отметила, что подобная ситуация наблюдается и в соседних с Азербайджаном странах, в том числе в Турции и на юге России.