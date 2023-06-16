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Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет

Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет.
Экология
16 июня 2023 г. 20:08
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Умайра Тагиева

В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет.

Об этом Report сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в последнее время мы ощущаем рост опасных атмосферных явлений в повседневной жизни: "Согласно многолетним статистическим данным, в этом году было зафиксировано самое большое количество паводков за последние 57 лет. В этом году уже произошло 45 паводков, что превышает прошлогодний рекорд (в 2022 году наблюдалось 43 паводка). За последние 10 лет в июне в среднем регистрировалось от 3 до 9 случаев разлива рек, в прошлом году таких случаев было 18, а в этом году за 15 дней июня произошло 26 таких случаев".

Заместитель министра отметила, что подобная ситуация наблюдается и в соседних с Азербайджаном странах, в том числе в Турции и на юге России.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: “Azərbaycanda son 57 ildə ən çox sel-daşqın hadisəsi məhz bu il qeydə alınıb”

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