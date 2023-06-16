Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет

Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет

В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет.

https://static.report.az/photo/e327323e-c65e-3c9e-b37f-c3d7b3803695.jpg https://static.report.az/photo/e327323e-c65e-3c9e-b37f-c3d7b3803695.jpg Умайра Тагиева