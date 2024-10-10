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Замминистра: В Джебраиле, Лачыне, Кельбаджаре в дикую природу выпущены редкие виды животных

Замминистра: В Джебраиле, Лачыне, Кельбаджаре в дикую природу выпущены редкие виды животных я в животных не разбираюсь(( надеюсь, правильно переведено. И написано коряво
Экология
10 октября 2024 г. 14:50
Замминистра: В Джебраиле, Лачыне, Кельбаджаре в дикую природу выпущены редкие виды животных

В Джебраильском, Лачынском, Кельбаджарском районах и Муровдаге в дикую природу выпущены различные редкие виды животных.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, до конца текущего года планируется реинтродукция на освобожденные от оккупации территории еще один вид фауны.

Он отметил, что на текущий момент в Джебраильском районе в дикую природу выпущено 33 джейрана, в Лачынском, Кяльбаджарском районах - редкие виды горных козлов и др. животных.

Замминистра добавил, что также на освобожденных территориях в водоемы выпущено свыше 1,1 млн мальков форелей и др. рыб.

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