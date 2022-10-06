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Замминистра: В Баку будет создано больше зеленых зон

Замминистра: В Баку будет создано больше зеленых зон Согласно генеральному плану в Баку будет создано больше зеленых зон.
Экология
6 октября 2022 г. 10:42
Замминистра: В Баку будет создано больше зеленых зон

Согласно генеральному плану в Баку будет создано больше зеленых зон.

Как передает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев заявил в ходе первого Азербайджанского национального градостроительного форума.

Помимо этого, по его словам, транспортная инфраструктура Баку увеличивается и улучшается, поэтому важно переходить на экологически чистые виды транспорта.

Замминистра также отметил, что одним из приоритетов страны является восстановление освобожденных территорий, на которых активно создаются умные города и села: "При их восстановлении будем придерживаться концепции зеленой экономики".

"В целом, согласно международным расчетам, к 2050 году 65% населения мира будет жить в городах, поэтому создание экологически чистых городов является одним из приоритетов", добавил замминистра.

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