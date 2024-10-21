О нас

Замминистра: В Азербайджане горячие и сухие ветра участились в 14 раз

Замминистра: В Азербайджане горячие и сухие ветра участились в 14 раз 11:09
Экология
21 октября 2024 г. 11:31
Замминистра: В Азербайджане горячие и сухие ветра участились в 14 раз

В Азербайджане за последние три десятилетия количество горячих и сухих ветров, которые наносят значительный вред сельскому хозяйству, увеличилось в 14 раз.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев сказал на форуме "COP29: Устойчивое градостроительство и экологические вызовы".

Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджан сталкивается с последствиями изменения климата.

"За последние 23 года средняя температура в стране выросла на 1,1 градуса Цельсия. За последние 30 лет количество горячих и сухих ветров, которые наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству, увеличилось в 14 раз. А за последние 10 лет количество случаев града возросло более чем в 3 раза. Если раньше град выпадал только в горных и предгорных районах, то теперь его можно наблюдать и на равнинных территориях", - сказал Р.Гаджиев.

Он добавил, что водные ресурсы в Азербайджане за последние 10 лет сократились примерно на 15%: "За последние 30 лет уровень Каспийского моря значительно снизился. Снижение уровня воды в Каспийском море приводит к серьезным последствиям для прибрежной экосистемы, биоразнообразия и жилых районов".

Р.Гаджиев добавил, что в настоящее время продолжается работа над разработкой новой климатической стратегии Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Son 30 ildə kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vuran isti və quru küləklərin sayı 14 dəfə çox olub

Другие новости из категории

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой
20 октября 2024 г. 15:31
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
В ряде районов Азербайджана наблюдались дожди, в высокогорье выпал снег
В ряде районов Азербайджана наблюдались дожди, в высокогорье выпал снег
20 октября 2024 г. 10:29
Ученые предложили охладить климат с помощью алмазной пыли
Ученые предложили охладить климат с помощью алмазной пыли
20 октября 2024 г. 01:39
В большинстве районов Азербайджана наблюдались дожди
В большинстве районов Азербайджана наблюдались дожди
19 октября 2024 г. 19:57
В Баку прошла акция по посадке деревьев
ФотоВ Баку прошла акция по посадке деревьев
19 октября 2024 г. 14:44
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 октября 2024 г. 12:38
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
18 октября 2024 г. 13:20
Глава агентства: Причиной оползня в Хатаинском районе стали дожди
Глава агентства: Причиной оползня в Хатаинском районе стали дожди
17 октября 2024 г. 16:29
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение
17 октября 2024 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi