Замминистра: В Азербайджане горячие и сухие ветра участились в 14 раз

11:09

В Азербайджане за последние три десятилетия количество горячих и сухих ветров, которые наносят значительный вред сельскому хозяйству, увеличилось в 14 раз.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев сказал на форуме "COP29: Устойчивое градостроительство и экологические вызовы".

Заместитель министра подчеркнул, что Азербайджан сталкивается с последствиями изменения климата.

"За последние 23 года средняя температура в стране выросла на 1,1 градуса Цельсия. За последние 30 лет количество горячих и сухих ветров, которые наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству, увеличилось в 14 раз. А за последние 10 лет количество случаев града возросло более чем в 3 раза. Если раньше град выпадал только в горных и предгорных районах, то теперь его можно наблюдать и на равнинных территориях", - сказал Р.Гаджиев.

Он добавил, что водные ресурсы в Азербайджане за последние 10 лет сократились примерно на 15%: "За последние 30 лет уровень Каспийского моря значительно снизился. Снижение уровня воды в Каспийском море приводит к серьезным последствиям для прибрежной экосистемы, биоразнообразия и жилых районов".

Р.Гаджиев добавил, что в настоящее время продолжается работа над разработкой новой климатической стратегии Азербайджана.