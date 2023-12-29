Замминистра: Неправильная утилизация медотходов создает серьезные риски для здоровья населения

Управление медицинскими отходами является важным вопросом не только с точки зрения охраны здоровья граждан, но и защиты окружающей среды.

Управление медицинскими отходами является важным вопросом не только с точки зрения охраны здоровья граждан, но и защиты окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев на образовательном мероприятии для медицинских работников.

Гаджиев отметил, что процесс правильного управления медицинскими отходами начинается с их сортировки, сбора и хранения: "Неправильная утилизация медицинских отходов создает серьезные риски, в том числе распространение инфекций, загрязнение водных источников и выброс опасных веществ. Весь процесс, от транспортировки до утилизации, должен проводиться в соответствии с установленными правилами".

Замминистра также подчеркнул важность координированной работы уполномоченных ведомств в этом вопросе. По его словам, специальная работая группа по вопросам утилизации медотходов подготовила свои предложения для более детального изучения текущей ситуации, устранения проблем и обеспечения реализации необходимых мер.

Отметим, образовательное мероприятие для медицинских работников по вопросам управления медицинскими отходами организовано в Баку совместно министерствами здравоохранения, экологии и природных ресурсов.