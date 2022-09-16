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Замминистра: Учиненные армянами пожары наносят серьезный ущерб экосистеме региона

Замминистра: Учиненные армянами пожары наносят серьезный ущерб экосистеме региона о экологическом терроре в Карабахе
Экология
16 сентября 2022 г. 17:16
Замминистра: Учиненные армянами пожары наносят серьезный ущерб экосистеме региона

За период оккупации армянами территорий Азербайджана, они не только уничтожили города и поселения, но также, разрушили наши природные памятники, вырубили леса с редкими видами деревьев и нанесли огромный ущерб местной фауне.

Об этом Report заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев.

"Около 40% территории Баситчайского заповедника, в котором произрастает редкий вид Восточного платана, было вырублено и сожжено армянскими оккупантами. Также за период оккупации были уничтожены сотни гектаров лесного покрова на территориях Губадлинского, Кельбеджарского и Физулинского районов.



Жестокое отношение к природе со стороны Армении не прекратилось даже после подписания трехстороннего договора 10 ноября 2020 года. Продолжение экологического террора совершается путем поджога лесов Ходжалинского и Лачинского районов. Учиненные армянами пожары, уничтожают места обитания редких и эндемичных видов флоры и фауны, а также наносят серьезный ущерб всей экосистеме региона", - заявил замминистра.

По его словам, данные факты являются прямым доказательством экологического террора и вражеского настроя армянской стороны не только к нашему народу, но и к нашей природе: "Они представляют собой угрозу для всего региона в целом. Все эти факты будут детально рассмотрены и оценены нами в рамках международного права".
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