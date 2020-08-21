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Замминистра: Стали свидетелями неудовлетворительного состояния агросадов в ряде регионов

Замминистра: Стали свидетелями неудовлетворительного состояния агросадов в ряде регионов Даны рекомендации по повышению качества агротехнических услуг
Экология
21 августа 2020 г. 15:04
Замминистра: Стали свидетелями неудовлетворительного состояния агросадов в ряде регионов

В целях эффективного использования потенциала открытых участков лесного фонда и увеличения лесного покрова, в эти дни мы посетили несколько районов и осмотрели территории, чтобы ознакомиться с состоянием агросадов, созданных на открытых лесных участках, уровнем агротехнического ухода за ними и ходом работ.

Об этом представителям СМИ заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает Report.

Заместитель министра отметил, что мониторинг агросадов на открытых лесных участках проводился в Товузском, Шамкирском, Самухском, Гядабекском, Евлахском, Бардинском, Агдашском, Агджабединском, Бейлаганском, Имишлинском и Исмаиллинском районах: "В ходе мониторинга мы отметили, что на многих участках неукоснительно соблюдались правила посадки, была установлена система капельного орошения, участки были оборудованы резервуарами, работа была организована на высоком уровне с использованием передовых методов, были посажены образцовые агросады.

Правда, в некоторых регионах мы стали свидетелями неудовлетворительного состояния агросадов, низких показателей обслуживания из-за неправильного ухода за посаженными деревьями и даже того факта, что определенные участки не используются по назначению. При этом я бы сказал, что общий результат обнадеживает".

Ф.Алиев отметил, что ответственным лицам были даны рекомендации по повышению качества агротехнических услуг на территориях с неудовлетворительными показателями, а также установлены требования относительно целевого использования площадей.

По его словам, контрольные мероприятия по устранению недостатков будут продолжены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFirdovsi Əliyev: "Bəzi rayonlarda aqrobağların vəziyyəti qənaətbəxş deyil"

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