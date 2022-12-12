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Замминистра: Российские миротворцы препятствуют работе наших специалистов

Замминистра: Российские миротворцы препятствуют работе наших специалистов К сожалению, российские миротворцы не предоставляют нашим специалистам возможности проводить мониторинг.
Экология
12 декабря 2022 г. 15:33
Замминистра: Российские миротворцы препятствуют работе наших специалистов

Российские миротворцы не предоставляют азербайджанским специалистам возможности проводить экологический мониторинг.

Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

"В Шуше экоактивисты проводят акцию. Ранее, еще 2 декабря группа экспертов из соответствующих государственных структур была направлена в Шушу. Миссия группы заключалась в проведении мониторинга экологической ситуации при эксплуатации находящихся на этой территории рудников. К сожалению, РМК не создает условия для их работы. Сегодня с утра представители эко-НПО и другие активисты проводят пикет в знак протеста против действий российских миротворцев. Главное требование – прекратить незаконную эксплуатацию наших рудников", - сказал он.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Peacekeepers did not create conditions for Azerbaijani experts to conduct monitoring
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Sülhməramlılar azərbaycanlı mütəxəssislərə monitorinq keçirməyə şərait yaratmayıb"

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