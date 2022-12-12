Замминистра: Российские миротворцы препятствуют работе наших специалистов

К сожалению, российские миротворцы не предоставляют нашим специалистам возможности проводить мониторинг.

Российские миротворцы не предоставляют азербайджанским специалистам возможности проводить экологический мониторинг.

Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

"В Шуше экоактивисты проводят акцию. Ранее, еще 2 декабря группа экспертов из соответствующих государственных структур была направлена в Шушу. Миссия группы заключалась в проведении мониторинга экологической ситуации при эксплуатации находящихся на этой территории рудников. К сожалению, РМК не создает условия для их работы. Сегодня с утра представители эко-НПО и другие активисты проводят пикет в знак протеста против действий российских миротворцев. Главное требование – прекратить незаконную эксплуатацию наших рудников", - сказал он.