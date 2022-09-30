Замминистра: Результаты исследований в Карабахе и Восточном Зангезуре будут включены в Красную книгу

Результаты исследований, проведенных в Карабахе и Восточном Зангезуре после освобождения от оккупации, будут включены в третье издание Красной книги.

Результаты исследований, проведенных в Карабахе и Восточном Зангезуре после освобождения от оккупации, будут включены в третье издание Красной книги.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Замминистра отметил, что этот факт отличает третье издание Красной книги от предыдущих изданий.

По словам Керимова, исследовательские работы на разминированных участках освобожденных от оккупации территорий ведутся уже почти 2 года.

Замминистра сообщил, что в третьем издании Красной книги будут представлены 500 растений и около 300 видов животных.