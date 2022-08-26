Замминистра поблагодарил журналистов, принимавших участие в тушении пожаров

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев отметил, что во время последних пожаров региональные корреспонденты проявили самоотверженность в их тушении.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев отметил, что во время последних пожаров региональные корреспонденты проявили самоотверженность в их тушении.

Как сообщает Report, замминистра от имени всей структуры поблагодарил представителей СМИ.

Он подчеркнул, что во время пожаров журналисты днем и ночью принимали активное участие в тушении огня наравне с сотрудниками министерства: "Мы высоко оцениваем их чуткое отношение к природе и самоотверженность".

В связи с этим замминистра также отметил регионального корреспондента Report Ханлара Джабраилова.