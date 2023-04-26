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​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули

​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули Планируется разрешить эксплуатацию известнякового месторождения "Довлатярлы", песчано-гравийных месторождений "Ашагы Гюзляк" и "Гуручай", расположенных на территории Физулинского района
Экология
26 апреля 2023 г. 13:42
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули

Планируется разрешить эксплуатацию известнякового месторождения "Довлатярлы", песчано-гравийных месторождений "Ашагы Гюзляк" и "Гуручай", расположенных на территории Физулинского района.

Как сообщает командированный в Карабах сотрудник Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов заявил на заседании рабочей группы по вопросам экологии в Физули.

"С целью установки метеорологической станции на территории Физулинского района был размещен заказ в подрядной компании на приобретение приборов и оборудования. На 60 га из 251,1 га земельного участка, выделенного министерству экологии и природных ресурсов Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре для создания зеленой зоны вблизи города Физули, завершены землеподготовительные работы, и в следующем посадочном сезоне планируется начать высадку деревьев", - заявил В. Керимов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Füzulidə əhəngdaşı və qum-çınqıl yataqlarının istismarına icazə verilməsi planlaşdırılıb”

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