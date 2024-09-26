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Замминистра: Переход к "зеленой экономике" необходим для предотвращения глобального потепления

Замминистра: Переход к "зеленой экономике" необходим для предотвращения глобального потепления Сегодня Азербайджану и всем странам мира крайне важно правильно оценить воздействие изменения климата на социально-экономическое развитие страны и жизнь людей.
Экология
26 сентября 2024 г. 12:10
Замминистра: Переход к зеленой экономике необходим для предотвращения глобального потепления

Сегодня Азербайджану и всем странам мира крайне важно правильно оценить воздействие изменения климата на социально-экономическое развитие страны и жизнь людей.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил на международной конференции "Климатические изменения и справедливый переход: роль и деятельность профсоюзов" в Баку.

"На основе этой оценки мы должны разработать современные подходы и инициативы, которые помогут нам эффективно противостоять этим вызовам", - сказал замминистра.

В своем выступлении он отметил, что для уменьшения негативного воздействия изменения климата на мировую экономику и предотвращения или хотя бы смягчения глобального потепления неизбежен переход к концепции "зеленой экономики".

"В переходный период важно продолжать укреплять принципы социального партнерства. Это поможет снизить и контролировать потенциальные социальные риски. Одним из ключевых условий успешного перехода к "зеленой экономике" является обеспечение достойного труда через развитие социального диалога. В свою очередь, это требует применения новых подходов к развитию сферы труда и социальной защиты", - сказал А.Алиев.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Transition to green economy imperative to curb global warming
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün “yaşıl iqtisadiyyat”a keçid zəruridir

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