Замминистра: Переход к "зеленой экономике" необходим для предотвращения глобального потепления

Сегодня Азербайджану и всем странам мира крайне важно правильно оценить воздействие изменения климата на социально-экономическое развитие страны и жизнь людей.

Сегодня Азербайджану и всем странам мира крайне важно правильно оценить воздействие изменения климата на социально-экономическое развитие страны и жизнь людей.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил на международной конференции "Климатические изменения и справедливый переход: роль и деятельность профсоюзов" в Баку.

"На основе этой оценки мы должны разработать современные подходы и инициативы, которые помогут нам эффективно противостоять этим вызовам", - сказал замминистра.

В своем выступлении он отметил, что для уменьшения негативного воздействия изменения климата на мировую экономику и предотвращения или хотя бы смягчения глобального потепления неизбежен переход к концепции "зеленой экономики".

"В переходный период важно продолжать укреплять принципы социального партнерства. Это поможет снизить и контролировать потенциальные социальные риски. Одним из ключевых условий успешного перехода к "зеленой экономике" является обеспечение достойного труда через развитие социального диалога. В свою очередь, это требует применения новых подходов к развитию сферы труда и социальной защиты", - сказал А.Алиев.