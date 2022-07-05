Замминистра: Падение уровня Каспия - потенциальная угроза для региона

Население, проживающее вдоль побережья Каспийского моря, более подвержено негативным воздействиям серьезных климатических изменений, колебаний уровня воды в море, наводнений и засух.

Население, проживающее вдоль побережья Каспийского моря, более подвержено негативным воздействиям серьезных климатических изменений, колебаний уровня воды в море, наводнений и засух.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев в ходе выступления на международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях климатических изменений, прогноз и адаптационные мероприятия“.

Замминистра отметил, что на всей территории Азербайджана за это время заметно снизилось количество осадков: "В свою очередь, ожидается повышение среднемесячной температуры. Из-за климатических изменений падение уровня Каспийского моря стало потенциальной угрозой для региона. Уменьшение объема воды рек, впадающих в море, объясняется как уменьшением количества осадков, так и тем, что речные воды направлены на удовлетворение растущих потребностей сельского хозяйства".

Он отметил, что все прибрежные государства обеспокоены сегодняшним состоянием окружающей среды Каспийского моря: "Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества для решения экологических проблем Каспийского моря. Продолжается взаимодействие прикаспийских государств в рамках комиссии по сохранению и рациональному использованию биологических водных ресурсов Каспия. Таким образом, в связи с региональной значимостью решения экологических проблем Каспийского моря особое внимание уделяется укреплению договорно-правовой базы сотрудничества прикаспийских государств. В связи с этим были подписаны и вступили в силу соглашения в области гидрометеорологии, транспорта, сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

"В конце года в Баку запланирована VI конференция сторон Рамочной конвенции “Об охране морской среды Каспийского моря”, а в октябре очередная - 6-я сессия Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря. Изменение уровня моря наблюдается на протяжении многих лет, и, к сожалению, динамика падения уровня вызывает беспокойство. Мы верим, что обсуждения внесут определенный вклад в выявление причин экологической катастрофы и определение мер, направленных на предотвращение дальнейшего обмеления Каспия", - подчеркнул Р.Гаджиев.