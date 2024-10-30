Замминистра: Охране окружающей среды отдается приоритет при восстановлении освобожденных территорий

В Карабахе и Восточном Зангезуре все работы по строительству и восстановлению ведутся в соответствии с концепцией зоны "зеленой энергии".

В Карабахе и Восточном Зангезуре все работы по строительству и восстановлению ведутся в соответствии с концепцией зоны "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев на круглом столе на тему "Интеллектуальная собственность и инновации во имя зеленого будущего (на пути к COP29)".

По его словам, важные решения руководства Азербайджана об "озеленении" экономики направлены на снижение последствий климатических изменений.

Он подчеркнул, что охране окружающей среды отдается приоритет при реализации мер по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий.

"Применяются такие инновационные решения, как "умный город", "умное село", восстанавливается экосистема. Мы придерживаемся цели по превращению освобожденных территорий в зону "зеленой энергии" с нулевыми выбросами", - сказал он.