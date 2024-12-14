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Замминистра: Охрана окружающей среды – один из основных приоритетов концепции экономического развития страны

Замминистра: Охрана окружающей среды – один из основных приоритетов концепции экономического развития страны Охрана окружающей среды, экологическая устойчивость и инициативы зеленого финансирования являются одними из основных приоритетов концепции экономического развития Азербайджана.
Экология
14 декабря 2024 г. 11:29
Замминистра: Охрана окружающей среды – один из основных приоритетов концепции экономического развития страны

Охрана окружающей среды, экологическая устойчивость и инициативы зеленого финансирования являются одними из основных приоритетов концепции экономического развития Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на Саммите промышленной безопасности в Баку.

Он подчеркнул, что внедрение современных инструментов управления в деятельности промышленных предприятий является ключевым элементом для повышения экологической ответственности.

"Особое значение в этих процессах имеет "зеленое финансирование". Реализуемые в этом направлении проекты способствуют снижению производственных затрат, рациональному использованию ресурсов и обеспечению экологической безопасности. Эти инициативы создают основу для продолжения социально-экономических реформ, формирования инновационной экономики и укрепления позиций Азербайджана в международных рейтингах. В условиях современности эффективное сотрудничество между государственным и общественным секторами, а также активный обмен информацией, опытом и идеями оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие страны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasında ətraf mühitin mühafizəsi əsas prioritetlərdəndir

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