Замминистра: Охрана окружающей среды – один из основных приоритетов концепции экономического развития страны

Охрана окружающей среды, экологическая устойчивость и инициативы зеленого финансирования являются одними из основных приоритетов концепции экономического развития Азербайджана.

Охрана окружающей среды, экологическая устойчивость и инициативы зеленого финансирования являются одними из основных приоритетов концепции экономического развития Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на Саммите промышленной безопасности в Баку.

Он подчеркнул, что внедрение современных инструментов управления в деятельности промышленных предприятий является ключевым элементом для повышения экологической ответственности.

"Особое значение в этих процессах имеет "зеленое финансирование". Реализуемые в этом направлении проекты способствуют снижению производственных затрат, рациональному использованию ресурсов и обеспечению экологической безопасности. Эти инициативы создают основу для продолжения социально-экономических реформ, формирования инновационной экономики и укрепления позиций Азербайджана в международных рейтингах. В условиях современности эффективное сотрудничество между государственным и общественным секторами, а также активный обмен информацией, опытом и идеями оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие страны", - сказал он.