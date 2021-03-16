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Замминистра об акции по посадке деревьев 

Замминистра об акции по посадке деревьев  "В этом сезоне процесс посадки деревьев начался с освобожденного от оккупации Зангиланского района. Процесс посадки деревьев будет продолжен по всей стране".
Экология
16 марта 2021 г. 15:40
Замминистра об акции по посадке деревьев 

"В этом сезоне процесс посадки деревьев начался с освобожденного от оккупации Зангиланского района. Процесс посадки деревьев будет продолжен по всей стране".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Он подчеркнул, что армяне в период оккупации заминировали эти территории, по этой причине там пока не проводятся массовые мероприятия: "Но в ближайшее время будет проведена работа в этом направлении. Сотрудники ANAMA регулярно проводят на данной территории процесс очистки от мин".

Ф.Алиев отметил, что около 400 деревьев были посажены вокруг здания для журналистов:

“Кроме того, привезено до 300 деревьев. Среди них гранат, абрикос, мушмула и др. Эти деревья были привезены по желанию жителей здания. Они посадят эти деревья на своей территории. Чем больше деревьев мы посадим, тем больше возродится наша природа".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini ağacəkmə aksiyasından danışıb

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