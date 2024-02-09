Замминистра: На территории Гаха, Шеки и Самуха создается нацпарк

Начаты работы по созданию национального парка у подножия горного хребта Ахар-Бахар на территории Гахского, Шекинского и Самухского районов.

Как сообщает южное бюро Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов заявил на научно-практической конференции в Лянкяране по случаю 20-летия создания Гирканского национального парка.

По его словам, сейчас ведется работа по уточнению карт.

Керимов также отметил, что после создания национального парка на базе Гирканского государственного заказника, увеличения его территории и расширения инфраструктуры к нацпарку возрос интерес как местных, так и зарубежных туристов.