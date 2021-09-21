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Замминистра: Многолетние восточные платаны уничтожены армянами в Зангилане 

Замминистра: Многолетние восточные платаны уничтожены армянами в Зангилане  "Несмотря на то, что во время поездок на освобожденные от оккупации территории и проводимых мониторингов мы преодолели расстояние в сотни километров, нам не удалось обнаружить виды животных и птиц, составляющих фауну региона. После того, как террит
Экология
21 сентября 2021 г. 11:22
Замминистра: Многолетние восточные платаны уничтожены армянами в Зангилане 

"Несмотря на то, что во время поездок на освобожденные от оккупации территории и проводимых мониторингов мы преодолели расстояние в сотни километров, нам не удалось обнаружить виды животных и птиц, составляющих фауну региона. После того, как территория будет полностью очищена от мин и обеспечена безопасность, будут проведены более точные исследования в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на мероприятии "Состояние окружающей среды и природных ресурсов в Восточном Зангезуре и Карабахской экономической зоне Азербайджана" в Университете ADA.

По его словам, на 6 особо охраняемых природных территориях общей площадью 43 тыс. гектаров полностью уничтожено 6 800 гектаров лесного покрова, нанесен серьезный ущерб биоразнообразию: "Отметим также тот факт, что на территории Зангиланского района расположен один из немногих природных ареалов Восточного платана и крупнейший Баситчайский лес чинара, который в 1974 году был взят под государственную охрану и на этой территории создан Баситчайский государственный природный заповедник. К сожалению, многолетние восточные платаны были вырублены и уничтожены почти на половине территории заповедника".

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Версия на английском языке Armenians destroyed ancient Eastern plane trees in Zangilan
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