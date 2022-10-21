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Замминистра: Мины не представляют большой опасности для джейранов, выпущенных в Джебраиле

Замминистра: Мины не представляют большой опасности для джейранов, выпущенных в Джебраиле "Джейраны, выпущенные 19 и 20 октября на территорию Джебраильского района, не подвержены высокому риску нападения со стороны хищников, а мины не представляют для них большой опасности".
Экология
21 октября 2022 г. 17:37
Замминистра: Мины не представляют большой опасности для джейранов, выпущенных в Джебраиле

"Джейраны, выпущенные 19 и 20 октября на территорию Джебраильского района, не подвержены высокому риску нападения со стороны хищников, а мины не представляют для них большой опасности".

Об этом Report сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Министр напомнил, что 19 и 20 октября с целью возрождения популяции джейранов в их естественной среде обитания в Джебраил были выпущены 33 джейрана.

Министр отметил, что территории, на которые были выпущены джейраны, являются пустырями, и эти места пригодны для их жизни: "На освобожденных территориях для джейранов существуют две угрозы - нападение хищников (волки и шакалы) и мины. Обычно волки и другие хищники не развивают такую же скорость, как джейраны (60 км/ч). Их добычей в основном становятся больные особи. К тому же на этих территориях хищники практически вымерли".

Замминистра не исключил минную опасность, однако отметил, что по сравнению с другими освобожденными территориями, в Джебраиле ситуация более стабильная.

Отметим, что до настоящего времени 293 джейрана были реинтродуцированы в природные ареалы страны. По результатам последних мониторингов в Азербайджане насчитывается более 7000 голов джейранов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Cəbrayılda ceyranların yırtıcıların hücumuna məruz qalma təhlükəsi yüksək deyil, minalar isə onlara böyük risk yaratmır"

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