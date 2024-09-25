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Замминистра: Изменение климата приводит к деградации земель, снижению запасов пресной воды

Замминистра: Изменение климата приводит к деградации земель, снижению запасов пресной воды 12:33
Экология
25 сентября 2024 г. 12:50
Замминистра: Изменение климата приводит к деградации земель, снижению запасов пресной воды

В мире под влиянием глобальных климатических изменений и антропогенных факторов наблюдается процесс деградации земель, пригодных для сельского хозяйства, уменьшаются запасы пресной воды.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на региональной климатической конференции на тему "Усиление климатических мер в агропродовольственном секторе стран Европы и Центральной Азии".

Он отметил, что за последние 23 года температурная аномалия по стране составила 1,1°C, а в 2023 году средняя температура достигла 14,6°C: "Это на 1,9 градуса выше нормы 1971-2000 годов (12,7°C). Самая высокая средняя температура за последние десятилетия была зафиксирована в 2013 году и составила 14,8°C".

Керимов подчеркнул, что по сравнению с 1961-1990 годами на всех станциях наблюдается увеличение, как повторяемости, так и продолжительности тепловых волн: "В последние десятилетия эти процессы участились в несколько раз: в Баку - 29 раз, в Гяндже - 16 раз, в Шеки - 41 раз и в Лянкяране - 5 раз. Наибольший рост наблюдался в Баку и Шеки".

Керимов обратил внимание на то, что климатические изменения в мире не только негативно влияют на сектор АПК, но и сельскохозяйственная деятельность, в свою очередь, является одним из факторов, вызывающих изменения климата: "До 20% выбросов парниковых газов в глобальном масштабе образуется в результате сельскохозяйственной деятельности".

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Версия на английском языке Deputy minister: Climate change leads to land degradation, reduction of fresh water reserves
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: İqlim dəyişmələri səbəbindən əkinə yararlı torpaqlar deqradasiyaya uğrayır

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