Замминистра: Изменение климата приводит к деградации земель, снижению запасов пресной воды

12:33

В мире под влиянием глобальных климатических изменений и антропогенных факторов наблюдается процесс деградации земель, пригодных для сельского хозяйства, уменьшаются запасы пресной воды.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на региональной климатической конференции на тему "Усиление климатических мер в агропродовольственном секторе стран Европы и Центральной Азии".

Он отметил, что за последние 23 года температурная аномалия по стране составила 1,1°C, а в 2023 году средняя температура достигла 14,6°C: "Это на 1,9 градуса выше нормы 1971-2000 годов (12,7°C). Самая высокая средняя температура за последние десятилетия была зафиксирована в 2013 году и составила 14,8°C".

Керимов подчеркнул, что по сравнению с 1961-1990 годами на всех станциях наблюдается увеличение, как повторяемости, так и продолжительности тепловых волн: "В последние десятилетия эти процессы участились в несколько раз: в Баку - 29 раз, в Гяндже - 16 раз, в Шеки - 41 раз и в Лянкяране - 5 раз. Наибольший рост наблюдался в Баку и Шеки".

Керимов обратил внимание на то, что климатические изменения в мире не только негативно влияют на сектор АПК, но и сельскохозяйственная деятельность, в свою очередь, является одним из факторов, вызывающих изменения климата: "До 20% выбросов парниковых газов в глобальном масштабе образуется в результате сельскохозяйственной деятельности".