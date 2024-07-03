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Замминистра экономики: Азербайджан создал стимулы для привлечения инвестиций

Замминистра экономики: Азербайджан создал стимулы для привлечения инвестиций Азербайджан привержен целям устойчивого развития, признает решающую роль государственно-частного партнерства в развитии сферы экологического, социального и корпоративного управления.
Экология
3 июля 2024 г. 10:40
Замминистра экономики: Азербайджан создал стимулы для привлечения инвестиций

Азербайджан привержен целям устойчивого развития, признает решающую роль государственно-частного партнерства в развитии сферы экологического, социального и корпоративного управления.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов в ходе саммита по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) на тему "Государственно-частное партнерство для устойчивого развития".

"Азербайджан вступил на путь преобразований, приняв в декабре 2022 года закон о государственно-частном партнерстве для обеспечения надежного сотрудничества между секторами. В соответствии с этими принципами мы разработали четкие стимулы и гарантии для привлечения инвестиций и стимулирования экономического роста, обеспечивая при этом прозрачность, эффективность и справедливость. Это тесно согласуется с нашими обязательствами по соблюдению верховенства закона и защите свободной конкуренции, гарантируя, что наши партнерские отношения будут не только экономически выгодными, но и этически и социально ответственными. Рад объявить об одной из инициатив, которые мы реализуем в рамках механизма частно-государственного партнерства, - опреснении морской воды для производства питьевой воды", - рассказал замминистра.

Мамедов отметил, что окружающая среда является неотъемлемой частью глобальной цепочки поставок, поскольку более половины всего мирового ВВП зависит от природы, особенно в таких секторах, как строительство, сельское хозяйство и лесное хозяйство.

"Хотел бы отметить, что Азербайджан поддерживает различные инициативы, начиная от перехода к экономике замкнутого цикла (circular economy) и заканчивая внедрением чистых технологий и расширением использования возобновляемых источников энергии”, - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: “Azərbaycan investisiya cəlb etmək üçün stimul və təminatlar yaradıb”

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