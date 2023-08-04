Замминистра: Экологии освобожденных территорий был нанесен серьезный ущерб в период оккупации

13:30 "Экологии города Шуша, в целом деоккупированных территорий в период оккупации был нанесен серьезный ущерб".

Экологии города Шуша и освобожденных территорий в целом был нанесен серьезный ущерб в период армянской оккупации.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по экологическим вопросам в Шуше.

По его словам, после освобождения территорий от оккупации здесь начались восстановительные работы: "Уже два года здесь ведутся работы по благоустройству, реконструкции. Министерство также проводит постоянный мониторинг. Проделанная работа очевидна. И после этого основная цель - восстановить эти земли".