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Замминистра: Экологии освобожденных территорий был нанесен серьезный ущерб в период оккупации

Замминистра: Экологии освобожденных территорий был нанесен серьезный ущерб в период оккупации 13:30 "Экологии города Шуша, в целом деоккупированных территорий в период оккупации был нанесен серьезный ущерб".
Экология
4 августа 2023 г. 13:44
Замминистра: Экологии освобожденных территорий был нанесен серьезный ущерб в период оккупации

Экологии города Шуша и освобожденных территорий в целом был нанесен серьезный ущерб в период армянской оккупации.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании рабочей группы по экологическим вопросам в Шуше.

По его словам, после освобождения территорий от оккупации здесь начались восстановительные работы: "Уже два года здесь ведутся работы по благоустройству, реконструкции. Министерство также проводит постоянный мониторинг. Проделанная работа очевидна. И после этого основная цель - восстановить эти земли".

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Версия на английском языке Deputy Minister: Ecology of Azerbaijan's liberated territories seriously damaged during occupation
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azad edilmiş ərazilərimizin ekologiyasına işğal dövründə ciddi zərər dəyib"

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