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Замминистра: Более 10% территорий Азербайджана находятся под особой охраной

Замминистра: Более 10% территорий Азербайджана находятся под особой охраной Более 10% территорий Азербайджана находятся под особой охраной.
Экология
21 ноября 2023 г. 14:23
Замминистра: Более 10% территорий Азербайджана находятся под особой охраной

Более 10% территорий Азербайджана находятся под особой охраной.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на организованном в Национальном парке Гызылагадж "Фестивале фламинго".

По его словам, основная цель фестиваля заключается в повышении внимания общества к сохранению редких видов животных, представителей флоры и фауны: "Это первый в Азербайджане фестиваль, посвященный фламинго. Эта редкая птица занесена во все три "Красные книги" Азербайджана, изданные в 1989, 2003, 2023 годах".

Замминистра сообщил, что в настоящее время в Азербайджане действуют 10 национальных парков, 10 природных заповедников и 24 государственных природных заказника, территории которых находятся под особой охраной.

Вугар Керимов также подчеркнул, что в этом году азербайджанская часть Гирканского национального парка была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, работа по включению новых территорий в этот список продолжается: "Это большой успех. Продолжаются работы по включению наших новых природных территорий в список наследия ЮНЕСКО".

Отметим, что сегодня в Национальном парке Гызылагадж впервые проходит "Фестиваль фламинго".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Azərbaycan ərazilərinin 10 faizdən çoxu xüsusi mühafizə olunur”

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