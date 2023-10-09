Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды

Несмотря на то, что Азербайджан является страной с ограниченными водными ресурсами, в ближайшие 10 лет проблем с питьевой водой не ожидается. Главным условием является эффективное и экономное использование воды.

Несмотря на то, что Азербайджан является страной с ограниченными водными ресурсами, в ближайшие 10 лет проблем с питьевой водой не ожидается. Главным условием является эффективное и экономное использование воды.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он отметил, что сейчас Азербайджан сталкивается со значительными потерями питьевой и поливной воды: "В Грузии наблюдается аналогичная ситуация. Объем потерь очень высок. В основном, у нас большие потери при транспортировке питьевой воды. В дальнейшем между нашими странами будет обсуждаться совместная реализация различных проектов, начиная от качества и объема воды и заканчивая ее экономным расходованием".