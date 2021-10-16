Замминистра: Азербайджан стал свидетелем экоцида на освобожденных землях

На протяжении 30 лет Азербайджан неоднократно обращался в экологическую комиссию, членом которой является, в связи с экологической ситуацией в Карабахе, но никаких результатов достигнуто не было.

На протяжении 30 лет Азербайджан неоднократно обращался в экологическую комиссию, членом которой является, в связи с экологической ситуацией в Карабахе, но никаких результатов достигнуто не было.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

Он напомнил, что в период оккупации на 100 тыс. гектарах территории Азербайджана враг устраивал пожары: "Пожары полностью уничтожили флору и фауну тех мест. На восстановление природы на этих территориях потребуются долгие годы. После деоккупации этих земель мы стали свидетелями совершенного там экоцида. Предварительные результаты проведенного в Карабахе мониторинга были представлены в Генпрокуратуру. В связи с этим будет возбуждено уголовное дело. За совершенное варварство Армения ответит в международно-правовой плоскости".

Замминистра отметил, что на освобожденных от оккупации территориях нужно проделать большую работу, но установленные армянами мины представляют большую опасность и на этих территориях пока невозможно свободно передвигаться: "Одной из составляющих Большого возвращения является восстановление экологической среды и работы по оздоровлению экологии".

Ф.Алиев добавил, что при поддержке Министерства сельского и лесного хозяйства Турции в Джебраиле планируется создать Лес дружбы и питомник для растений: "Также здесь планируется создание большого учебного учреждения, не имеющего аналогов в регионе, где будут готовить специалистов по лесному хозяйству, проводить другие комплексные мероприятия. В целом, мы начали работу в Джебраиле и других местах. Сезон весеннего посева мы начали с Зангилана, а осенью планируем посадить деревья".