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Замминистра: Азербайджан проводит практическую работу в области борьбы с изменением климата

Замминистра: Азербайджан проводит практическую работу в области борьбы с изменением климата
Экология
8 апреля 2024 г. 13:37
Замминистра: Азербайджан проводит практическую работу в области борьбы с изменением климата

Азербайджан, как надежный и ответственный участник международного сообщества, придает большое значение решению глобальных проблем, связанных с изменением климата, и проводит практическую работу в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев на заседании совместного комитета Азербайджана и ООН по реализации "Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы" в Баку.

Он отметил, что Азербайджан вносит вклад в реализацию принципов концепции "Устойчивого развития", принимает меры по смягчению воздействия изменения климата на экономику в связи с переходом к "Зеленой экономике".

"В целях укрепления международной солидарности в глобальной борьбе с изменением климата распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 декабря 2023 года 2024 год был объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира", - сказал он.

Гаджиев напомнил, что в этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, выразив уверенность, что сотрудничество с ООН по различным направлениям, в том числе и в рамках подготовки к COP29, будет успешно продолжено и сыграет особую роль в достижении поставленных целей.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycan iqlim dəyişmələri ilə bağlı əməli işlər görür"

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