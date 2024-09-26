Замминистра: Азербайджан активно работает в борьбе с изменением климата

10:55

Изменение климата привело к возникновению новой ситуации в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекберов на международной конференции "Изменение климата и справедливый переход: роль и деятельность профсоюзов", организованной Конфедерацией профсоюзов Азербайджана.

По его словам, поиск ответов на новые вызовы ведется уже много лет.

"Азербайджан является одной из первых стран, которая стремится внести свой вклад в борьбу с изменением климата. У нас есть конкретные обязательства в этом направлении, и мы активно работаем над их выполнением", - подчеркнул заместитель министра.