Замминистра: Автомобили стали причиной 80% загрязнения воздуха

"80% загрязнения воздуха в Азербайджане приходится на транспортные средства".

"80% загрязнения воздуха в Азербайджане приходится на транспортные средства".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев на проходящем в Баку Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

По его словам, в целях улучшения экологической ситуации в последние годы значительно увеличены государственные инвестиции в модернизацию инфраструктуры Баку: "Улучшена работа Центра интеллектуального управления транспортом, созданы условия для пользования электрическими и гибридными автомобилями".