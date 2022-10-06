О нас

Замминистра: Автомобили стали причиной 80% загрязнения воздуха

Замминистра: Автомобили стали причиной 80% загрязнения воздуха "80% загрязнения воздуха в Азербайджане приходится на транспортные средства".
Экология
6 октября 2022 г. 11:05
Замминистра: Автомобили стали причиной 80% загрязнения воздуха

"80% загрязнения воздуха в Азербайджане приходится на транспортные средства".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев на проходящем в Баку Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

По его словам, в целях улучшения экологической ситуации в последние годы значительно увеличены государственные инвестиции в модернизацию инфраструктуры Баку: "Улучшена работа Центра интеллектуального управления транспортом, созданы условия для пользования электрическими и гибридными автомобилями".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Deputy Minister: 80% of air pollution caused by transportation vehicles
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Havanın çirklənməsinin 80 %-i nəqliyyat vasitələrinin payına düşür"

Самое читаемое

В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi