Замминистра: 80% памятников природы на освобожденных территориях уничтожили в годы оккупации

На освобожденных территориях Азербайджана зарегистрированы 152 памятника природы.

На освобожденных территориях Азербайджана зарегистрированы 152 памятника природы.

Об этом в интервью Report сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, большинство из них-деревья, возраст которых измеряется сотнями лет, однако 80% их них были целенаправленно уничтожены в годы армянской оккупации.

Керимов отметил, что за годы оккупации лесному фонду был нанесен значительный ущерб: "На освобожденных от оккупации территориях земли лесного фонда составляют более 260 тыс. гектаров.

В результате мониторинга и оценок, проведенных после Второй Карабахской войне, выяснилось, что более 54 тыс. гектаров лесов были полностью уничтожены. Наши памятники природы, возраст которых составляет 800-1000 лет, были повреждены или уничтожены", - сказал он.

Замминистра отметил, что на освобожденных от оккупации территориях имеется 167 месторождений полезных ископаемых, на 52 из которых проведены незаконные эксплуатационные работы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.