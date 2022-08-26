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Замминистра: 779 гектаров территорий возгорания приходятся на лесные фонды

Замминистра: 779 гектаров территорий возгорания приходятся на лесные фонды "Пожары, возникшие в последние дни в Губинском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Шекинском и Габалинском районах, охватили в общей сложности 5 311 гектаров, из которых 779 гектаров относятся к землям лесного фонда".
Экология
26 августа 2022 г. 13:01
Замминистра: 779 гектаров территорий возгорания приходятся на лесные фонды

"Пожары, возникшие в последние дни в Губинском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Шекинском и Габалинском районах, охватили в общей сложности 5 311 гектаров, из которых 779 гектаров относятся к землям лесного фонда".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на пресс-конференции в связи с пожарами, возникшими на территории страны в этом месяце.

"К сожалению, подавляющее большинство пожаров, нанесших огромный ущерб зеленым покрытиям, лесным массивам, гумусовому слою почвы, природе в целом, ее биоразнообразию, начиналось с засеянных полей. В каждом случае причинялся ущерб нашей природе. К тушению пожаров были привлечены сотни людей, техника, израсходованы тонны топлива, воды, что означает большие финансовые потери, ущерб государству", - отметил Ф.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Son günlər baş verən meşə yanğınlarının 779 hektarı meşə fondu torpaqlarına aid olub"

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