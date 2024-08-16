Замгенпрокурора: В этом году возбуждено 84 уголовных дела по экологическим правонарушениям

В 2024 году возбуждено 84 уголовных дела, связанных с экологическими правонарушениями.

В 2024 году возбуждено 84 уголовных дела, связанных с экологическими правонарушениями.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов на научно-практической конференции, посвященной экологическим правонарушениям, в Нахчыване.

"В этом году в связи с экологическими нарушениями обеспечено возмещение материального ущерба в размере 1 млн 310 тыс. 340 манатов", - добавил он.

Г.Мамедов также проинформировал о концепции "Штрафной парк – месть природы", принятой Генеральной прокуратурой в области охраны окружающей среды и восстановления экологии.