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Замгенпрокурора: В этом году возбуждено 84 уголовных дела по экологическим правонарушениям

Замгенпрокурора: В этом году возбуждено 84 уголовных дела по экологическим правонарушениям В 2024 году возбуждено 84 уголовных дела, связанных с экологическими правонарушениями.
Экология
16 августа 2024 г. 12:21
Замгенпрокурора: В этом году возбуждено 84 уголовных дела по экологическим правонарушениям

В 2024 году возбуждено 84 уголовных дела, связанных с экологическими правонарушениями.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов на научно-практической конференции, посвященной экологическим правонарушениям, в Нахчыване.

"В этом году в связи с экологическими нарушениями обеспечено возмещение материального ущерба в размере 1 млн 310 тыс. 340 манатов", - добавил он.

Г.Мамедов также проинформировал о концепции "Штрафной парк – месть природы", принятой Генеральной прокуратурой в области охраны окружающей среды и восстановления экологии.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokurorun müavini: Bu il ekoloji hüquqpozmalarla bağlı 84 cinayət işi başlanıb

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