Угочи Дэниэлс: Около 3,6 млн человек живут регионах, наиболее пострадавших от изменения климата

В мире около 3,6 млн человек живут регионах, наиболее пострадавших от климатических изменений.

В мире около 3,6 млн человек живут регионах, наиболее пострадавших от климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель гендиректора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Дэниэлс на V панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

Дэниэлс подчеркнула, что это в основном население менее развитых и островных стран: "У них образовались долги из-за отсутствия доходов. Происходит массовая миграция. Даже во время коронавируса они больше всего испытали на себе негативные последствия".

По словам представителя МОМ, миграционные вопросы должны находиться в центре внимания на конференциях СОР.