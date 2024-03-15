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Угочи Дэниэлс: Около 3,6 млн человек живут регионах, наиболее пострадавших от изменения климата

Угочи Дэниэлс: Около 3,6 млн человек живут регионах, наиболее пострадавших от изменения климата В мире около 3,6 млн человек живут регионах, наиболее пострадавших от климатических изменений.
Экология
15 марта 2024 г. 12:54
Угочи Дэниэлс: Около 3,6 млн человек живут регионах, наиболее пострадавших от изменения климата

В мире около 3,6 млн человек живут регионах, наиболее пострадавших от климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель гендиректора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Дэниэлс на V панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

Дэниэлс подчеркнула, что это в основном население менее развитых и островных стран: "У них образовались долги из-за отсутствия доходов. Происходит массовая миграция. Даже во время коронавируса они больше всего испытали на себе негативные последствия".

По словам представителя МОМ, миграционные вопросы должны находиться в центре внимания на конференциях СОР.

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Версия на английском языке IOM Deputy Director General: 3.6 million people worldwide live in climate-sensitive areas
Версия на азербайджанском языке BMqT-nin baş direktor müavini: 3.6 milyon insan iqlim dəyişikliyi baxımından çox həssas ərazilərdə yaşayır

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