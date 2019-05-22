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Закатальско-Балакянский биосферный заповедник будет готов к концу 2023 года

​Закатальско-Балакянский биосферный заповедник сдадут в 2023 году

"Подготовительные работы по проекту создания Закатальско-Балакянского биосферного заповедника уже завершены".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде. 

По его словам, при организации Немецкого банка развития в Германии состоялся международный тендер: "В ближайшие недели будет объявлен победитель тендера, то есть компания-исполнитель, которая приступит к работам по созданию биосферного заповедника". 

Х.Ализаде отметил, что проект будет завершен к концу 2023 года.

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