Закатальско-Балакянский биосферный заповедник будет готов к концу 2023 года

"Подготовительные работы по проекту создания Закатальско-Балакянского биосферного заповедника уже завершены".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, при организации Немецкого банка развития в Германии состоялся международный тендер: "В ближайшие недели будет объявлен победитель тендера, то есть компания-исполнитель, которая приступит к работам по созданию биосферного заповедника".

Х.Ализаде отметил, что проект будет завершен к концу 2023 года.