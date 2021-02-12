Загрязнение воздуха в Пекине превысило норму ВОЗ в 13 раз

По прогнозам синоптиков, смог продержится в воздухе над городом по меньшей мере еще сутки

Сильный смог окутал Пекин сегодня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды

Согласно данным Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твердых частиц PM 2,5 в отдельных районах города достигла 339 микрограммов на кубометр при максимально допустимом значении 25 микрограммов на кубометр, установленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Максимальная концентрация вредных веществ в воздухе города была достигнута ранним утром пятницы. К обеду концентрация частиц PM 2,5 снизилась до 223 микрограммов на кубометр, что по-прежнему превышает норму ВОЗ почти в девять раз.

Местные власти рекомендовали жителям без необходимости не покидать свои дома и минимизировать нахождение на открытом воздухе людей пожилого возраста и детей. Согласно прогнозам синоптиков, смог продержится в воздухе над Пекином по меньшей мере еще сутки.

В Китае основными источниками смога являются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия.