О нас

Задержаны 13 браконьеров

Задержаны 13 браконьеров В ходе очередных контрольных мер, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, задержаны жители Шабранского, Сиязанского и Хачмазского районов, незаконно отлавливающие рыбу на побережье Каспийского моря в городе Сумгайыт и Х
Экология
24 января 2023 г. 09:39
Задержаны 13 браконьеров

В ходе очередных контрольных мер, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, задержаны жители Шабранского, Сиязанского и Хачмазского районов, незаконно отлавливающие рыбу на побережье Каспийского моря в городе Сумгайыт и Хачмазском районе.

Как сообщил Report представитель службы Бахруз Мухаммедов, в ходе проведенных на территории страны контрольных мер были изъяты 26 синтетических сетей.

Кроме того, 13 человек были задержаны за нарушение правил охоты в различных административных районах.

В отношении задержанных составлены протоколы и приняты соответствующие меры.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоQanunsuz ov edən 13 nəfər saxlanılıb

Другие новости из категории

Завтра в горных районах ожидается гололед
Завтра в горных районах ожидается гололед
23 января 2023 г. 12:45
В Лесу дружбы и прилегающих территориях посажено около 50 тыс. деревьев
ФотоВ "Лесу дружбы" и прилегающих территориях посажено около 50 тыс. деревьев
23 января 2023 г. 12:24
В Баку завтра ожидается туман, в регионах прогнозируются снег
В Баку завтра ожидается туман, в регионах прогнозируются снег
22 января 2023 г. 12:14
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
21 января 2023 г. 12:10
За незаконную охоту на территории охотничьего угодья оштрафован браконьер
За незаконную охоту на территории охотничьего угодья оштрафован браконьер
20 января 2023 г. 17:15
В Акгельском национальном парке задержаны браконьеры
В Акгельском национальном парке задержаны браконьеры
20 января 2023 г. 15:08
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
20 января 2023 г. 12:21
В Азербайджане иностранные граждане задержаны за незаконную охоту 
В Азербайджане иностранные граждане задержаны за незаконную охоту 
19 января 2023 г. 16:56
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются туман и изморось
19 января 2023 г. 12:54
Обнародован прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на завтра
18 января 2023 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi