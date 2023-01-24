Задержаны 13 браконьеров

В ходе очередных контрольных мер, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, задержаны жители Шабранского, Сиязанского и Хачмазского районов, незаконно отлавливающие рыбу на побережье Каспийского моря в городе Сумгайыт и Х

В ходе очередных контрольных мер, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, задержаны жители Шабранского, Сиязанского и Хачмазского районов, незаконно отлавливающие рыбу на побережье Каспийского моря в городе Сумгайыт и Хачмазском районе.

Как сообщил Report представитель службы Бахруз Мухаммедов, в ходе проведенных на территории страны контрольных мер были изъяты 26 синтетических сетей.

Кроме того, 13 человек были задержаны за нарушение правил охоты в различных административных районах.

В отношении задержанных составлены протоколы и приняты соответствующие меры.