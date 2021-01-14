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За загрязнение прибрежной полосы оштрафован владелец частного дома

За загрязнение прибрежной полосы оштрафован владелец частного дома Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности относительно выброса твердых бытовых отходов в прибрежную полосу в поселке Тюркан Хазарского района, была расследована на месте
Экология
14 января 2021 г. 12:47
За загрязнение прибрежной полосы оштрафован владелец частного дома

Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности относительно выброса твердых бытовых отходов в прибрежную полосу в поселке Тюркан Хазарского района, была расследована на месте.

Как сообщил Report официальный представитель службы Бахруз Магомедов, при осмотре территории выяснилось, что строительные отходы, образовавшиеся при строительстве частного дома у прибрежной полосы, сбрасывались на территорию пляжа.

По факту правонарушитель и владелец частного дома Садых Бабаев был оштрафован, и в отношении ответственного лица Тюрканского муниципалитета были приняты административные меры.

Соответствующие ведомства были призваны в кратчайшие сроки очистить прибрежную полосу и предотвратить подобные случаи в будущем.

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