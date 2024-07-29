За три месяца в Азербайджане зафиксировано более 100 селей

В Азербайджане в мае, июне и июле этого года произошло 102 селя, тогда как в те же месяцы 2023 года было зафиксировано 87 селей.

В Азербайджане в мае, июне и июле этого года произошло 102 селя, тогда как в те же месяцы 2023 года было зафиксировано 87 селей.

Об этом Report сообщил глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, в Азербайджане за минувшие 50 лет наибольшее число селей зафиксировано в этом году.

Махмудов отметил, что на фоне глобального изменения климата в Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается рост числа аномальных природных явлений.

"В последние годы все чаще наблюдается повышение температуры воздуха выше нормы, а также увеличение количества осадков, числа наводнений и паводков", - сказал Махмудов.

По словам главы гидрометеорологической службы, в эти дни в Азербайджане преобладает нехарактерная для июля погода.

"В ряде регионов страны прошли проливные дожди, приведшие к селям на реках. За последние два дня уровень воды в Гянджачае повысился до максимального показателя за последние годы", - заявил Махмудов.