За последний месяц в Азербайджане произошло 478 подземных толчков

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "В течение января на территории Азербайджана и соседних стран (Дагестан, Грузия, Армения, Турция и Иран) в целом зарегистрировано 788 подземных толчков, 478 из них приходятся на республику".

Об этом Report сообщил гендиректор действующего при НАНА Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Йетирмишли.

По его словам, двое из происшедших толчков были наиболее сильными: "Один из них, толчок силой в 5 баллов, зарегистрирован 26 января в Шабрани, а другой в окрестностях Нахчывана. Сила 17 толчков превысила 3-3,5 баллов по шкале Рихтера. Хочу отметить, что первое полугодие всегда бывает наиболее сейсмоактивным".

Г.Йетирмишли добавил, что наибольшее количество толчков регистрируется в Шемахинско-Исмаиллинской зоне, Каспийском море, прикаспийской зоне от Абшерона к Хызинскому району, Талышской зоне, Нахчыване и на юго-западных территориях: "В целом, периодически толчки происходят в северной зоне Большого Кавказа, в юго-западном регионе - Гянджа, Акстафа, Газах, Мингечевир, а также в Нахчыване, Армении и Зангезурской зоне. В Карабахской зоне, средней и нижней Куре землетрясение происходят довольно редко".