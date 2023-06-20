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В Шахдагском национальном парке родились четыре зубренка

В Шахдагском национальном парке родились четыре зубренка За последние две недели в Исмаиллинской секции Шахдагского национального парка родились четыре зубренка.
Экология
20 июня 2023 г. 14:28
В Шахдагском национальном парке родились четыре зубренка

За последние две недели в Исмаиллинской секции Шахдагского национального парка родились четыре зубренка.

Как cообщает Report, об этом заявила журналистам представитель Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Бабаева.

По ее словам, с 2010 года в Азербайджане начаты проекты по реинтродукции ряда сокращающихся видов животных.

"С 2019 года сюда были завезены 36 европейских зубров из Франции, Бельгии и Германии. После определенного срока содержания в закрытом вольере зубры были выпущены в дикую природу. В настоящее время наблюдается рост популяции зубров, их общее число достигло 45", - отметила представитель службы.

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Версия на английском языке ФотоFour bison calves born in Azerbaijan’s Shahdag National Park
Версия на азербайджанском языке ФотоŞahdağ Milli Parkında son 2 həftədə 4 zubr balası doğulub

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