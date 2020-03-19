МЭПР: За последние дни уровень загрязненности воздуха значительно снизился

Специалисты Национального мониторингового департамента по окружающей среде провели очередной мониторинг в целях контроля за качеством атмосферного воздуха.

Как сообщил Report завотделом Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттар-заде, проведенные в Баку и на Абшеронском полуострове мониторинги показали, что по сравнению с предыдущими днями, уровень загрязненности воздуха снизился.

Уровень оксидов азота, углерода и серы, а также частиц пыли и углеводородов значительно снизился.

По словам представителя министерства, можно сказать, что за последние два дня показатели загрязненности сократились на 40-50%: "Причина связана с уменьшением в последние дни количества автомобилей на столичных дорогах и ограничением работы объектов общепита".

"Наблюдавшийся за последние три дня на территории страны северный и северо-западный ветер и благоприятная относительная влажность также способствовали интенсивному рассеиванию загрязняющих атмосферу газовых смесей и положительно сказались на качестве воздуха. Сегодня утром уровень кислорода в воздухе значительно увеличился", - сказал Р.Саттар-заде.